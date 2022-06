De ideale villa voor een gezin in Japans design

Over smaak valt niet te twisten, waar de een van veel hout in de woonkamer houdt is dat juist voor de ander een punt om een interieur niet aantrekkelijk te vinden. Maar bij welk kamp je ook hoort, je kunt niet ontkennen dat we hier naar een hele bijzondere woonkamer en open keuken kijken. De diverse leefruimtes lopen hier vrijwel naadloos in elkaar over. En ondanks dat alles op een redelijk klein oppervlakte is ondergebracht is er toch genoeg ruimte. Door slimme oplossingen is heel veel opslagruimte gecreëerd en voor de rest zijn er ook enkele slimme trucjes toegepast in dit interieur.