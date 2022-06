Huis op de heuvel met een prachtig uitzicht

Hebben we iets teveel gezegd? Het uitzicht is fantastisch. Ook hier is er veel aan de verbeelding overgelaten, dat wil zeggen dat de inrichting van deze woonkamer uiterst minimalistisch is, precies hetgeen we verwachten in een Koreaans huis waarin een essentialistische ontwerptaal centraal staat. De kamer kan verdeeld worden in twee ruimtes, dat is op zich geen nieuwe vondst, maar de looks van de schuifdeur zijn wel zeer eigentijds. Het hout heeft een bijzondere connectie met het beton, al was het maar omdat beiden een industriële vibe hebben. Echt een design van onze tijd! Samen met een expert realiseer je al snel je eigen droominterieur.