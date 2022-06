Een klein huis met een grote persoonlijkheid

Sommige kleine huizen zijn groots in al hun eenvoud. Daar is dit Tiny House een perfect voorbeeld van. Het huis is mobiel en kan dus overal neergezet worden. Daarnaast is het ook nog eens heel milieuvriendelijk. Het is namelijk gemaakt van 95 procent gerecyclede materialen. Het enige 'nieuwe' aan dit huis zijn een aantal schroeven en het slot op de voordeur. Ook de meubels in het huis zijn van hergebruikte materialen. Hierdoor krijgt het huis nog meer persoonlijkheid.