Onherkenbare metamorfose van een oud appartement

Oud kan twee betekenissen hebben: iets is versleten en daardoor waardeloos of iets is stokoud maar zeer waardevol en inspirerend. Het verschil maken tussen deze twee is vaak een kwestie van smaak, maar soms is het overduidelijk. Zo was het ook in het geval van het huis in Portugal dat we vandaag aan je laten zien. Vroeger werd de woning door de bewoners als elegant en verfijnd gezien, maar op het laatste was de sleetse toestand van hun woonstee hen een doorn in het oog. Uit eindelijk werd er besloten dat hun woning een fikse opknapbeurt nodig had. Het eindresultaat is een woning die nu fris, modern en licht is. Wat een verschil met de muffe toestand van voor de renovatie. Kijk met ons mee naar de geweldige resultaten en neem de beste ideeën over! We gaan naar Portugal!