Zwart in huis: 7 geniale ideeën

Bijna geen enkele kleur is zo tijdloos en elegant als zwart. Onze interieurontwerpers zijn gefascineerd door deze donkere kleur. En dat is niet zo gek want zwart in het interieur kan een verrassende uitwerking hebben. Belangrijk hierbij is wel dat je de kleur op de juiste manier toegepast. Te veel zwart kan bedreigend en duister overkomen en te nadrukkelijk aanwezig zijn.

In dit Ideabook laten we zien hoe de kleur zwart pit en elegantie aan je interieur toevoegt en hebben we een aantal bruikbare tips en ideeën voor je op een rij gezet. Hopelijk helpen ze je een eindje op weg!