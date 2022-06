Eenvoudig Duits huis met een fantastisch interieur

Deze moderne woning is volledig geïnspireerd door de Bauhaus, dus hij zal zeker de aandacht trekken met zijn uitzonderlijks strakke gevel. Het zijn in feit twee kubussen die het woonvolume vormen, het huis wordt zo twee verdiepingen hoog. De woning heeft een look alsof we te maken hebben met een sculptuur, want hij ziet eruit alsof hij uit steen gehouwen is. Let ook op de schitterende afwerking van de parkeergarage en de hoofdingang. En wat dacht je van het terras op de tweede verdieping! Het is echt een modernistische woning geworden (functioneel en zuiver van vorm), maar toch is er ook gedacht aan een stukje comfort, vooral binnen gaan we dat ervaren.