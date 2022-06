Unieke mengeling van bouwstijlen in prachtig woonhuis

Een eerste blik op deze woning laat zien dat het hier gaat om een bungalow. Maar dan hebben we het uiteraard niet over de gedateerde bungalows die je wel uit Nederland kent. Deze bungalow is alles wat die bungalows niet zijn: een prachtig stukje architectuur in een misschien nog wel mooiere omgeving. Er is gekozen voor een harmonie tussen bouwen in hout en bouwen in steen en beton. Het houten deel en het betonnen deel lijken haast een soort tweeling, alleen dan in een uitvoering. Juist die visuele spanning maakt dit beeld zo aantrekkelijk.