Wonen volgens je sterrenbeeld: Ram

Met onze reeks wonen volgens je sterrenbeeld zijn we deze maand bij de Ram aangekomen (21 maart tot 20 april). De Ram is een vuurelement en wie onder dit dierenriemteken geborden wordt, is resultaatgericht, dynamisch en avontuurlijk. De typische Ram is vastberaden, zelfverzekerd en gedisciplineerd en blijft graag op de hoogte van alle trends en nieuwtjes. Deze eigenschappen zien we ook terug in de woning van de Ram: No-nonsense, eenvoud en duidelijke lijnen voeren hier de boventoon. Wanorde, chaos en decoratieve prullaria vinden we zelden in het huis van de Ram. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op de praktische functionaliteit, harmonie en orde