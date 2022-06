Helder huis met een prachtig interieur!

Kunst is erg belangrijk in deze woning. We zien hier een mooi schilderij in de hal van de minimalistische lichte woning. Met naïeve abstracte kunt, zoals dit schilderij, kun je al heel snel een coole sfeer oproepen. Dit is een schilderij met een figuur die een eenvoudig gebaar laat zien: een wijsvinger in de lucht. Wat wil de schilder hiermee zeggen? Een ander gaaf element in deze hal is zonder twijfel de nis in de modulaire wand, daarin ga je lekker zitten of je zet er een schitterende sculptuur in!