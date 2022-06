Een wit droomhuis…

Hier staan we nogmaals buiten, gewoon om je ook even het mooie balkon en de ingang daaronder te laten zien. Het gazon is de plek om in de zomer een BBQ te houden. Het zuivere huis straalt ons in het zonlicht te gemoed. Natuurlijk vergt zo’n witte woning het nodige onderhoud. Wit laat snel regen aanslag etc zien, daarom is een al dan niet professionele reiniging van de gevel zo nu en dan noodzakelijk is. We zijn erg enthousiast over deze mooie woning omdat de looks en de inrichting ons inspireren. Ben je enthousiast over deze woning, laat je dan inspireren door onze experts!

Het is een woning met de wortels in een belangrijke traditie binnen de architectuur, namelijk de Bauhaus. Een wonderlijk gegeven dat deze stijl, die bijna 100 jaar oud is, nog steeds relevant is.

We nemen je ook graag mee naar deze schitterende woning!