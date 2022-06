De grote schoonmaak: 6 tips voor een superschoon huis

2016 is aangebroken. Kerst en Nieuwjaar zijn voorbij en de troep die zich tijdens de feestdagen verzameld heeft, neem je op de koop toe. Januari, niet direct het correcte jaargetijde voor 'de grote schoonmaak', die vindt namelijk meestal in de prille lente plaats. En toch kunnen we na de feestdagen niet om het schrijven van dit Ideabook heen. Het zijn namelijk opruimtips die perfect zijn om in de donkere januariedagen uit te voeren. Op die manier is je grote schoonmaak in de lente ook een stuk behapbaarder en bespaar je jezelf tijd. Dus, stel je verwarming even naar beneden bij want we gaan aan de slag! Van de gladde oppervlakken en de ramen tot het hout in huis en de vloerkleden, wij geven je tips om ze schoon-schoner-schoonst te krijgen. En wat voelt er nou beter dan een opgeruimd huis waar alles een perfect eigen plekje heeft? Wij zijn in ieder geval fan.