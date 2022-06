Voor & Na: oude boerderij verbouwd en uitgebreid

Een oude boerderij op het schilderachtige Britse platteland. Dat wekt de interesse! Een boerenbestemming had dit bouwwerk al heel lang niet meer. Maar de woning die er stond, voldeed niet meer aan de eisen van de bewoners en ook niet meer aan het beeld en de stijl die we bij een hedendaagse woonboerderij voor ogen hebben. Maar met de juiste aannemer, in dit geval Hart Design and Construction, is dat nu niet meer het geval. We laten je beelden van voor, tijdens en uiteraard na de verbouwing zien.