Stoer en elegant wonen

Dat dit huis lekker ruim is, mag duidelijk zijn. Maar had je zo veel ruimte in de badkamer verwacht? We hadden je er natuurlijk al een beetje op voorbereid, maar je ziet hier hoe mooi het in de praktijk uitgepakt heeft. Vooral de opstelling van het bad is zo ontzettend leuk! Erg praktisch is de aanwezigheid van een toilet met bidet. Het natuursteen zorgt voor een flinke portie aardse inspiraties, maar de minimalistische kast met verlichting weet je weer in deze tijd te plaatsen.