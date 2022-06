Voor & Na: Kunstenaarswoning in Bretagne

Dit schilderachtige huisje lijkt zo weggelopen te zijn uit een sprookje van de gebroeders Grimm, of uit een boek van J.R.R. Tolkien. Niets is echter minder waar. Het huisje in dit artikel vinden we terug op het Franse schiereiland Bretagne. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw en de eigenaar ervan, een kunstenaar, besloot om het huisje om te bouwen tot werkplaats en tentoonstellingsruimte. Samen met de architecten Gwendal Hervé en Monique Bastos van Modal Architecture slaagde hij wonderwel in deze missie. In de fotoserie hieronder zullen jullie daar getuige van zijn.