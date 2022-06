Originele ideeën voor de zomertuin

Oud design krijgt tegenwoordig een nieuw leven. Oude industriële objecten zien we steeds vaker in huiselijke interieurs. Met deze pallets is het niet anders, zag je ze vroeger alleen in de pakhuizen en fabrieken, nu zijn ze een gewild materiaal voor ontwerpers. Dit is upcycling op z'n best, een object blijft hierbij intact en wordt, in tegenstelling tot recycling, niet tot ruwe grondstof gereduceerd. Tegenwoordig doen pallets dienst als meubilair, we komen ze tegen als tafel, boekenkast, bankjes en krukken. Met deze robuuste objecten is je interieur in een mum van tijd getransformeerd in een hedendaags design. Zo maak je direct een bijzonder design statement. Ook in de tuin staan palletmeubels geweldig, zoals te zien is op het voorbeeld. Het witte hout vormt een mooie symbiose met de grijze kussens die het geheel een moderne twist geven. Als geheel kenschetsen we deze set als industrieel design.