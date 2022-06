Van pompoen naar designlamp

In de boom hangt een Jeplights en deze zorgt voor een prachtige poëtische sfeer tussen de bomen van de tuin. Deze lamp is de ideale combinatie van elegantie en praktisch nut. Het esthetische design is niet bedacht, maar een product van moeder natuur. Een echte eye-catcher in je woning. Je kunt er met hetzelfde gemak een onderwaterwezen in zien, het is wat je noemt een universele vorm. Welke vorm je er ook in ziet altijd heeft het een zachte, natuurlijke sfeer. In de avond, als je in de tuin geniet van een zomerse avond, is deze lamp met zijn gezellige licht het ideale gezelschap.