Eikenhouten meubels met een bijzondere sfeer

Dit minimalistische tv-meubel is speciaal gemaakt voor een klant in 's-Hertogenbosch, het is een licht en gestroomlijnd meubel geworden dat bestaat uit een klepkast en een handige lade. Deze schitterende kast is gemaakt uit één plaat massief bamboe, waardoor het meubel echt een geheel is. De strakke look kon gerealiseerd worden door de kast met halfhoutverbindingen in elkaar te zetten, zo is er bij wijze van spreken geen naad te zien. Het onderstel bestaat uit hoogwaardig rvs, dit is precies volgens de wens van de opdrachtgever gemaakt.

We eindigen hier onze tour langs de schitterende meubels van Atelier 010. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

