Sfeervol design met een verhaal

De eclectische stijl is momenteel zeer populair. Deze porseleinen objecten zijn een goed voorbeeld van eclectisch design met een verhaal. Let op de prachtige groene kleur! Hoe komt deze tot stand? Je interieur krijgt er een heldere frisse sfeer door. Dit is een object met een verhaal, want het is vervaardigd uit afval, gruis, dat overblijft nadat het glas dat wel geschikt is voor recycling tot een nieuwe grondstof is verwerkt. Dit gruis is vervuild waardoor het niet meer in ruwe grondstof veranderd kan worden. Dit materiaal is wel erg geschikt om er sprekend en uniek design mee te maken! De porseleinen objecten krijgen hun uiterlijk juist door het 'vervuilde' glasgruis. Dit is design met een verhaal!