Prachtige meubels van BINDD

Deze prachtige kast is op en top uniek. De vormgeving is zowel ingetogen als conceptueel sterk. Dit is een werk op de grens van kunst en design. De kast heeft schitterende natuurlijk ogende deuren die bestaan uit oud hout, dat dus al een heel leven achter de rug heeft. Verder heeft de kast een witte look waardoor deze op visuele wijze in de wand opgaat. Het meubelstuk heeft een historische, authentieke en mysterieuze sfeer over zich. Ook op het praktische vlak is de kast een topper, want hij herbergt voldoende opbergruimte. De warme kleuren en de witte wanden creëren een schitterende sfeer, die precies past bij het totaalconcept van de woning. Als je het niet zou weten zou je denken dat we te maken hebben met abstracte wandkunst.