Ideeën en tips voor een expressief interieur

Expressie kan ook op een ingetogen manier. Deze badkamer is hier het voorbeeld van. De eenvoudige vormen zorgen voor een ontspannen en overzichtelijke look. Als een ruimte overzichtelijk en ingetogen oogt is dit voor onze geest ontspannend, want we willen graag een ruimte duiden, dat gebeurd automatisch. Als een ruimte chaotisch oogt, kost het meer moeite deze te duiden, in ons op te nemen, waardoor je niet ontspant. De wand is ingelegd met kleine grijze tegeltjes, die voor een visuele ontspannen ambiance zorgen. De perfecte ruimte om van het heilzame water te genieten!