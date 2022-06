Bijzonder huis op palen

Hier nemen we een kijkje op het terras. De ideale plek om te genieten in de zomer. We hebben zojuist het uitzicht al even gezien, dit is in de middag schitterend en in de avond heeft het een betoverende uitstraling. De zomernachten zijn lang in dit zwarte huis met lariks, want geen buur heeft er last van het lawaai of de verlichting. Hier ben je één met de natuur en geniet je elke seconde van je vrijheid. De zwart met bruine look van dit huis staat geweldig in de groene omgeving, wat een rust en ruimte!