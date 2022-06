Inspiratie en handige ideeën voor de thuisspa

Deze badkamer heeft een moderne look die we associëren met een thuisspa. Door het ingetogen kleurenschema is het precies de ruimte die je nodig hebt na een dag overspoeld te zijn met info en indrukken. De sfeerlichting in deze ruimte doen hun werk goed, je komt hier echt tot rust. De stijlvolle en elementaire vormen zijn in deze badkamer een groot voordeel, want ook deze vormen hebben een rustgevende uitwerking op ons gemoed. De deur sluit perfect af, waardoor de eikenvloer niet nat wordt en zo blijft de spa-ruimte netjes. In deze ruimte kun je heel mooi een bad plaatsen dat in dezelfde stijl uitgevoerd is als de meubels, dan creëer je echt een totaalconcept!