homify 360º: Modern landhuis in Vinkeveen

De experts van Building Design Architectuur werken in opdracht van particulieren, aannemers, ontwikkelaars, woningstichtingen en gemeenten door heel Nederland. De projecten die zij uitvoeren variëren in moeilijkheidsgraad, van kleine verbouwingen tot grote nieuwbouwprojecten. Building Design Architectuur is thuis in verschillende architectuurstijlen, van klassiek tot modern. In Vinkeveen realiseerden zij dit bijzondere landhuis, die we middels een fotoserie aan jullie gaan laten zien.