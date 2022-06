Bescheiden loft met prachtige looks!

Dat de loft tegenwoordig mateloos populair is behoeft geen uitleg. Deze populariteit heeft sterk te maken met relatief lage kosten voor een loft, het is vaak een klein wondertje als je als nieuwe stedeling een betaalbare woning in de grote stad kunt vinden. Een van de steden die daarbij de kroon spant is bij uitstek de eeuwige stad Rome. Je moet daar werkelijk welhaast een eeuwigheid wachten tot je als student of expat een betaalbare woning kunt vinden. Een studio of een loft is dan vaak een goede optie, zeker als je alleen of met z´n tweeën bent. Vandaag laten we je zien hoe je zelf een loft kunt inrichten, als bewoner, maar zeker ook als verhuurder. Mogelijkheden te over! Paul Fusco, de fotograaf van interieurs bij uitstek, heeft een aantal prachtige panden in Rome op de gevoelige plaat gelegd, waarvan deze loft er één was. Het appartement is gerealiseerd door NEAR Architecture. Kom dus snel met ons mee naar dit schitterende appartement in Rome.