7 ideeën die je kunt kopiëren van een geweldig huis

Eenmaal binnen worden we verrast door een lichte woonkamer, waar hier en daar traditioneel Russische decoraties te zien zijn, zoals de sfeerobjecten boven de haard. Die laatste neemt de centrale plaats in in deze woonkamer en is beslist geen overbodige luxe, want het kan hier flink vriezen. Een bijzonderheid is de houtvloer, die op een eigenaardig manier (qua vorm) overgaat in een monochroom witte gietvloer, deze past natuurlijk precies bij de functie van de ruimte die we op de achtergrond bij het raam zien, namelijk de functioneel ingerichte keuken. De wand rechts vormt door zijn zwarte print behang een sterk contrast met het hout en de witte wanden. Deze kamer oogt uitgebalanceerd en levendig omdat er aandacht aan de details besteed is. Met name het kleurgebruik is in deze kamer zeer goed uitgekiend.