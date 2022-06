Keukenapparatuur schoonmaken en onderhouden

Het zal je vast niet zijn ontgaan, in een keuken worden dingen over het algemeen snel vies. En juist in de keuken is het belangrijk dat alles schoon is. Niet alleen op het oog schoon, maar ook echt schoon. Een keuken wordt voornamelijk vies tijdens het koken. Hoe vies precies? Dat hangt heel erg af van het gerecht dat je gaat bereiden. Een pan aardappelen of groente op het vuur zorgt niet eens voor zo heel veel vuil, maar dat is bij een roerbakgerecht wel anders. Zeker als je voor het bereiden olie gebruikt, dat spettert vaak alle kanten uit. Het gevolg is helaas dat meestal de helft van je keuken onder de vetspetters zit. En dan hebben we het nog niet eens over het proces van het bereiden voordat het eten in de pan gaat. Kip snijden op een snijplank vereist achteraf tenslotte ook het nodige schoonmaakwerk. Vooral omdat rauwe kip een gevaarlijke verspreider van ziektes kan zien.

Ook keukenapparatuur heeft het zwaar te verduren en moet met regelmaat goed worden schoongemaakt. En daarnaast moet het voor een lange levensduur ook goed worden onderhouden. Om je een beetje te helpen met goed schoonhouden van je keukenapparatuur hebben we dit Ideabook voor je samengesteld. Hierin lees je hoe je veelgebruikte apparatuur in je keuken goed schoon kunt houden, maar ook hoe je de producten goed kunt onderhouden. Zo voorkom je dat bacteriën in je keuken de vrije hand krijgen. Daarnaast zorg je ervoor dat je keukenapparatuur zolang mogelijk meegaat. En dat is wel zo fijn!