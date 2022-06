Prachtige vakantiewoning gemaakt van gerecyclede materialen

We laten je vaak excellente huizen en hun unieke omgeving zien, maar zelden zien we een woning als deze. Voor de mensen die net dat stapje verder durven te gaan tijdens hun vakantie hebben we vandaag dit unieke huis in de aanbieding. In het noorden van Brazilië troffen we dit huis aan de rand van het stand. En wat helemaal bijzonder is, is dat de woning in zijn geheel bestaat uit gerecyclede materialen. Zo woon je niet alleen in een beeldig huis op een paradijselijke plek, maar draag je tevens bij aan een beter milieu. Het is raar als je je bedenkt dat zonder de plannen voor dit huis de materialen hoogstwaarschijnlijk weggegooid zouden zijn. Het eindresultaat is een woning met een luxe koloniale sfeer waaruit een intelligent ontwerp spreekt. En het mooiste van alles is: er ontbreekt je aan niets in dit strandhuis. Economisch en erg sfeervol, zo omschrijven wij deze woning. Ga mee op een lange vakantiereis naar het altijd zonnige Brazilië!