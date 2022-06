Strak droomappartement in Portugal

Een vrijstaand huis heeft veel voordelen, dat weten we allemaal, maar ook het leven in een appartement heeft zo zijn voordelen. Vandaag gaan we je laten zien wat die voordelen zijn. Het project dat we vandaag bij je onder de aandacht brengen is de complete verbouwing van het interieur van een appartement in Porto, Portugal. Tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan de excellente uitwerking, daarmee is het pand een voorbeeld voor vele architecten. Echt een trendzetter dus. Het eindresultaat mag er zijn: een ongelooflijk warm en verfijnd interieur dat je direct in de juiste sfeer brengt! De inrichting en renovatie lagen in de vertrouwde handen van interieurarchitect Jorge Cassio Dantas. Uit de diverse kamers van de woning spreekt de passie en de liefde voor het vak. Deze woning is echt een thuis geworden voor de bewoners. Kijk met ons mee naar de opzienbarende resultaten en voel je vrij om de beste ideeën over te nemen. Ga met ons mee op reis naar Portugal!