Inspirerende gezinswoning in prachtig wit!

Vandaag laten we je een huis zien met een eenvoudige look die direct overtuigt. Het is een droom voor veel mensen om in een huis te wonen met een minimalistische look. Dat komt door de rust die zo’n design uitstraalt. De architect die deze woning ontworpen heeft, is erg geïnspireerd geraakt door de Bauhaus stijl, dit zie je terug in zijn schetsen en het uiteindelijke huis. Dit is een echte familiewoning waarin iedereen zijn of haar plek kan vinden. Ben je benieuwd naar het design van de woning? Ga dan met ons mee op tour door de wereld van deze woning.