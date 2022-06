Top 5: Prachtige slaapkamerideeën voor het hoofdeinde en meer..

Altijd al eens in een oude hoeve willen wonen? Dan val je met de neus in de boter, want we laten je graag deze oude hoeve zien die in 1765 gebouwd is. De boerderij bestaat uit twee gebouwen, waardoor het pand een unieke look heeft. In de jaren negentig kwam de woning leeg te staan, waarna het al snel in verval raakte. Daarom werd het de hoogste tijd om de hoeve weer in oude glorie te herstellen! Kijk met ons mee naar het fantastische resultaat!