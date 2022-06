Neutrale slaapkamer-kleuren: 7 droomvoorbeelden!

Zowel interieurontwerpers als psychologen weten dit: kleuren hebben grote invloed op hoe je je voelt. En zachte neutrale kleuren brengen je daarbij vooral tot rust. Niet zo vreemd dus dat we vaak voor neutrale tinten in de slaapkamer. Dat is immers de meest uitgelezen plek om tot rust te komen. Wit, zachte grijstinten, pastelkleuren en nuances daarvan zijn een belangrijke trend momenteel in slaapkamers. Maar zorg er wel voor dat je inrichting niet al te neutraal en daardoor eentonig wordt. Daarvoor moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen. Vandaag vertellen we je deze insider tips en tonen we je wat inspirerende voorbeelden.