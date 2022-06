6 fantastische tips om je huis net dat beetje extra te geven

Meestal vinden we geen ruimtes in huis met teveel licht – het lijkt juist of de meeste ruimtes smeken om meer verlichting. Kies weloverwogen en zoek iets uit dat past bij je persoonlijke stijl. Een hangende lantaarn is bijvoorbeeld een prachtige stand alone statement lamp en je hebt alleen maar een fraai snoer nodig om deze tot stralend middelpunt van je slaapkamer te maken. En wist je ook dat je allerlei prachtige aparte designsnoeren kunt kopen voor je lampen? In alle kleuren van de regenboog of in touwoptiek, de keuze is zeer ruim.