Mooi van buiten, fantastisch van binnen!

Sommige mensen dromen van leven op het platteland, omgeven door bomen en dieren. Andere mensen willen wonen in het bos, afgezonderd van de hectische wereld en midden in de natuur. Daarnaast zijn er mensen die willen wonen op het strand, met een balkon met uitzicht op de zee of lekker in de schaduw van palmbomen. En dan zijn er natuurlijk mensen die het liefst leven in de stad en genieten van alle mogelijkheden die alleen een stad te bieden heeft. Daarbij hoort natuurlijk lekker uit eten gaan en vervolgens naar de bioscoop, een leuk café of een hippe club. Je huis in de stad moet dan natuurlijk ook een fijn toevluchtsoord zijn. En juist zo’n project gaan we vandaag bekijken! De architecten van Isabela Canaan Architects and Associates hebben een prachtig huis aan de rand van de stad ontworpen en dat zien we hier.