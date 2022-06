Inspirerende buitenvloeren: 10 ideeën voor je terras

Vloeren in je huis zijn net zo vanzelfsprekend als deuren en ramen: het hoort bij je huis. Maar ook buitenshuis heb je natuurlijk heel veel keuze als het op vloerbedekking voor buiten aankomt. En je terras is daarbij extra belangrijk om rekening mee te houden. Daarom hebben we 10 inspirerende buitenvloeren voor je op een rijtje gezet. En daar zit vast wel een tussen die heel erg goed past bij jouw huis en tuin! En heb jij je droomterras gevonden? Ga dan zelf aan de slag om hem aan te leggen of schakel daarvoor een expert in.