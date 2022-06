Eclectische wanden met een hedendaagse twist

In deze stijlkamer heeft het bont een hoofdrol. Furandco besteedt er in haar collectie relatief veel aandacht aan. Maar wees gerust: dit bont is op diervriendelijke wijze verkregen, deze dieren hebben hun natuurlijke leven geleefd, hun bont hadden ze niet meer nodig. Omdat het materiaal zo prachtig is, wordt het als het ware in dit hedendaagse design geëerd. Het behang heeft een bijzondere mosterdgele kleur, waar het bont geweldig bij past. We zien een kruk met stalen poten, waarop het bont het zitvlak bekleedt. Aan de muur zien we een gewei, ook dit is diervriendelijk verkregen. Mensen hebben duizenden jaren de vacht en geweien van dieren bewonderd en in het design van hun woning geïncorporeerd. De eclectische wand en de kruk hebben een prachtige visuele dialoog. Helemaal van deze tijd!

Zoek je prachtige ideeën voor je badkamer? Kijk dan hier voor inspiratie!

Upcycling design is helemaal hot! Kijk hier voor een mooi voorbeeld!

DIY is een begrip in meubelland. Hier vind je schitterende ideeën voor je eigen ontwerp!