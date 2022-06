Mooie badkamerideeën van Badexclusief

Het is ook erg leuk om het over een klassieke boeg te gooien bij de inrichting van je badkamer. Marmer is daar uitstekend geschikt voor. In dit voorbeeld zien we een op maat gemaakte wastafel die uit één massief blok marmer gehouwen is. Wat een prachtige en sterke indruk maakt je badkamer zo op je gasten! Het materiaal is al duizenden jaren geliefd bij de verschillende beschavingen van de wereld, zoals bij de oude Grieken en Romeinen. Dit materiaal heeft een koninklijk aura en veel personality. Het is een natuurlijk materiaal, dus is het telkens uniek, want gevormd door de aarde zelf. Om het plaatje helemaal compleet te maken heeft Badexclusief schitterende zilveren Pulmann kranen van THG toegevoegd aan het ontwerp. Let ook even op de sfeervolle vaasjes: zo krijgt het geheel een mediterraanse sfeer.