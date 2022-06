8 fouten die je kunt voorkomen bij het inrichten van je huiskamer!

En in vervolg op de boekenkast: voor grote wandmeubels of teveel planken geldt hetzelfde. Dit is vaak te overheersend aanwezig in je woonkamer en trekt alle aandacht. Heb je veel opslagruimte nodig? Creëer dit dan liever op een andere onbenutte plek zoals onder de trap, op een vide, op zolder of in de berging. Kies in de woonkamer bij voorkeur voor een niet al te grote kast of een paar planken. Heb je een groot wandmeubel? Soms kun je deze verkleinen. Vraag een meubelmaker om advies.