5 handige tips en ideeën voor de grote tuin

Een sfeervolle tuin is het halve werk. Niets is zo fijn als genieten in het comfort van je eigen buitenruimte. Dit ontwerp is van Studio Jasper, zij ontwierpen een tuin in Capelle aan de IJssel. De uitvoering werd verzorgd door Tuin Holland. Omdat de tuin grenst aan een schitterende waterpartij heerst er natuurlijk een geweldige sfeer. Dit water lokt een excellent ontworpen tuin praktisch uit. Hier zien we de tuin in de middag. Het valt direct op dat deze van hoge kwaliteit is en met veel vakmanschap en oog voor detail aangelegd is. Alles heeft hier zijn plek, het totaalconcept is prachtig afgewogen en in evenwicht. Precies hetgeen je in de zomer nodig hebt om lekker tot rust te komen. Studio Jasper denkt graag samen met je na over jouw droomtuin en komen altijd met verrassende voorstellen. De open communicatie en creatieve dialoog die Jasper met zijn klanten aangaat staat garant voor excellente resultaten!