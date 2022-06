Let op! Deze dingen vinden je gasten belangrijk

Wanneer je gasten over de vloer hebt dan zullen deze op een zeker moment ook je badkamer of toilet bezoeken. Daarom is het belangrijk om daar even wat aandacht aan te besteden. Hangen er voldoende schone handdoeken en is de zeepdispenser gevuld? Is er voldoende toiletpapier? Kleine details laten zien hoe we met onze badkamer omgaan. En uiteraard is alles brandschoon.