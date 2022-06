Hoe maak je een houten terras? Leer het stap voor stap!

In dit ideabook laten we je zien hoe je zelf een terras in je tuin kunt maken. Het gaat hierbij om een houten vlonder die zeer duurzaam is en erg betaalbaar. Hieronder vind je 8 stappen die de realisatie van zo’n terras een stuk makkelijker maken. Een houten vlonder is een van de beste voorbeelden die we je kunnen laten zien. Deze geeft een natuurlijke touch aan je tuin. Welke stijl je ook leuk vindt: rustiek of minimalistisch, je kunt met zo’n houten vlonder echt alle kanten op. Ook geschikt voor naast een zwembad, dat stapt een stuk lekkerder in en uit het water!

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar de realisatie van zo’n terras is alles behalve moeilijk. Wel is het belangrijk dat je de stappen volgt die we je hieronder gaan laten zien. Zo heb je binnen no time een supertof terras in je tuin liggen. Zin om je te laten inspireren? Kijk dan snel met ons mee naar de voorbeelden!