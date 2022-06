Opzoek naar de essentie van design in Hollandse meubels

We sluiten dit artikel over essentieel Nederlandse design af met dit prachtige hangsysteem. Het bestaat uit een zeshoekige massief houten schaal, en wordt aan het plafon bevestigd met behulp van een geknoopt koord. Dit hout komt uit Nederland en de metalen onderdelen bestaan uit koper en messing, dat recyclebaar is. Om deze mooie look te krijgen is de houten schaal behandeld met een speciale wax op oliebasis die in zijn geheel bestaat uit natuurlijke ingrediënten. Door Nielen is aan alles gedacht om haar ontwerpen milieuvriendelijk te laten zijn. Als je deze mooie schaal liever wilt neerzetten kan dat ook, want er wordt een houten standaard meegeleverd. Die felle citroenen staan prachtig bij het hout. Het werk heeft ook een bijzondere verborgen boodschap: de hexagoon wordt van oudsher gezien als een sterk symbolische vorm, waarbij de twee in elkaar geschoven driehoeken van deze zeshoek contrasterende of complementaire principes vertegenwoordigen, zoals hemel en aarde, geest en materie of mannelijk en vrouwelijk. De zeshoek is een erg sterke structuur en komt verdacht vaak in de natuur voor, in de alledaagse honingraad structuur, maar ook in de cellen van planten. De zeshoek staat symbool voor het geheel, waar ook dit design deel van is.

Dit waren de bijzondere ontwerpen van onze Nederlandse ontwerpers en meubelmakers. We hopen dat je genoten hebt van de mooie werken en hopen dat we je hebben weten te inspireren! Blijf ons volgen voor meer mooie werken en de laatste trends.

