Bekijk het appartement van je dromen…

In de keuken was het net niet zo goed te zien, maar er is naast een stevige portie minimalistische inspiratie ook een heel erg leuk industrieel tintje te vinden. Uiteraard hebben we het daarbij over de glazen wand die de keuken van de eetkamer scheidt. Hiermee heb je een keuken die afgesloten kan worden en is een extra dynamiek in de ruimte aangebracht. Erg leuk is trouwens ook de eettafel. De stoelen zien er hetzelfde uit als de barkrukken in de keuken en daardoor wordt een hele fraaie eenheid gecreëerd.