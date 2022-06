11 inspirerende nissen in de muur (absolute trendsetters!)

Als je letterlijk wat meer diepte in een ruimte aan wilt brengen, dan is een nis in de muur een perfecte oplossing. Wel is het zo dat een muur daar geschikt voor moet zijn, maar na het zien van dit overzicht met leuke en inspirerende ideeën, weet je daar vast wel raad mee. Deze lijst laat absolute trendsetters zien en als je na het zien van deze mooie beelden nog steeds niet weet hoe je het aan moet pakken, zorg dan dat een expert voor je aan de slag gaat om een leuke nis voor je te creëren!