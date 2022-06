14 moderne fonteinen voor de voortuin of entree van je huis

Opvallende kenmerken van de moderne stijl zijn altijd een steunpunt in een ontwerp. Daarom is het belangrijk om in een design de aandacht te richten op het decoreren van een ruimte door het plaatsen van een op zichzelf staand object of structuur. Wanneer het gaat om buitenruimtes zoals tuinen, terrassen, patio's en entrees dan moet je je bij de keuze van dit object laten leiden door een aantal criteria zoals: Wat is een weerbestendig materiaal dat past bij de decoratieve stijl van mijn tuin en in harmonie met de omgeving zonder het geheel te breken? Wanneer je een moderne outdoor ruimte wilt creëren dan zijn fonteinen een uitstekende optie om te overwegen. En om deze tip te illustreren tonen we je vandaag 14 prachtige ontwerpen om je te inspireren en vervolgens te kiezen wat het beste past bij jouw tuin of entree.