Kunstzinnige lampen voor een modern interieur

Deze klok is een innovatief ontwerp dat perfect past bij een hedendaags interieur, al was het alleen al om zijn vale look en levendige textuur. Deze schijf heeft geleefd, dat zie je zo. Het leuke is dat de klok met zijn uiterlijk echt je verbeelding prikkelt, want het verleden leeft door in het heden, de oude schuurschijf is nu wijzeplaat, terwijl de klok de uren van de wereld aanduid, het ritme van de werkelijkheid. Zijn rode tinten doen denken aan de rode grond van Afrika of het oppervlak van Mars, beiden zijn met elkaar verbonden in ruimte en tijd. Ben je dol op een rustieke of industriele stijl, dan is dit uurwerk echt iets voor jou!