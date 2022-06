Werner Neumann: creatief en veelzijdig

We kijken hier naar een prachtig meubelstuk uit de Birchwood collectie, deze komt voort uit de liefde van Werner Neumann voor dit schitterende materiaal. Met name de lichtheid van de vorm is treffend. Deze kast is gemaakt van berkenbast en heeft een primitieve schoonheid, een oerkwaliteit die de fantasie prikkelt. Neumann was direct onder de indruk van dit materiaal. Het mooie van dit werk is dat het materiaal zijn natuurlijke vorm en authenticiteit bewaard heeft, waardoor je met recht kunt spreken van een natuurlijke schoonheid. Naast erg mooi is deze kast ook zeer praktisch, want beide termen gaan hand in hand bij de ontwerpen van Neumann.