homify 360º: Moderne en minimalistische architectuur in Polen

Krachtige, minimale stijlen genieten in Polen een toenemende populariteit. Niet alleen in de stedelijke bouw en de industrie daaromheen, maar ook bij het ontwerpen van woonhuizen. Architecten popelen om de nieuwste, modernste trends toe te passen op woonhuizen, waar zij met enthousiasme moderne technologie, design en esthetiek combineren. Daarbij gaat steeds vaker aandacht uit naar de functionaliteit en het energierendement van het gebouw.

In de Poolse stad Gorzów Wielkopolski, net over de Duitse grens treffen we dit project van architect Łukasza Lewandowskiego aan, hij was samen met zijn architectenbureau STRUKTURA verantwoordelijk voor het ontwerp van deze moderne woning. Het ontwerp, de gebruikte materialen en de interieurinrichting staan allen in het teken van functionaliteit en energiezuinigheid.