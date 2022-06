Een topkeuken voor thuis: bijzonder keukendesign

Veel mensen houden van rustiek, maar ook de strakke moderne stijl is tegenwoordig erg in trek. Hier zien we een prachtig voorbeeld van een minimalistisch vormgegeven moderne keuken. Wat direct opvalt is de houten achterwand die met zijn warme uitstraling een mooi tegenwicht voor het dominante wit vormt. Let ook even op de geïntegreerde kasten, deze hebben eveneens een puristische vormgeving, waardoor ze een visuele rust in de ruimte generen. Het is belangrijk om een visueel evenwicht in een ruimte te creëren, alleen dan ontstaat er een sfeer waarin jij je prettig voelt. De keuken is wat je noemt ambachtelijk vervaardigd, handwerk dus. De lange kant van de keuken laat dit zien door de afgewerkte strakke look, er is geen plint zichtbaar! Kortom, alles ligt er strak in. Een ander voorbeeld van deze stijl vinden we in het keukenmeubel, de spoelbak is perfect weggewerkt: over minimalisme gesproken!