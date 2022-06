Modern en strak design in de keuken

Een nieuwe woning in Tilburg kreeg een nieuwe lay-out, precies hetgeen je verwacht bij een nieuwbouwwoning. Transparantie was een sleutelwoord bij de realisatie van deze open binnenruimte. We zien hier de keuken waar een keukeneiland het centrale punt is, deze keuken staat in het midden van de woonkamer! Ook is er een aparte eetkamer gemaakt, waardoor de focus sterk komt te liggen op de communale aspecten van de familiemaaltijd, met andere woorden: er is geen tv of computer die afleidt van hetgeen waar het werkelijke om gaat, namelijk de interactie tussen de familieleden. We zien ook een vrijstaande kast, deze biedt de bewoners veel opbergruimte, erg handig om de keukenapparatuur en het servies in op te slaan.