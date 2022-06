De trends voor 2016 op eenvoudige wijze toevoegen? Zo doe je het!

Nieuw in meubelland is de tripod; je trouwe drievoeter. Sinds 2014 zien we deze grappige driepootvorm razendsnel aan populariteit toenemen in het interieur design. Denk daarbij aan futuristische lampen, kasten en tafels met allerlei varianten driepoten. Maar we komen ook geometrische vormen tegen zoals bijvoorbeeld honingraatstructuren van hout aan plafonds. Deze trend zet door naar volgend jaar en het kan dus geen kwaad om zo’n futuristische drievoeter toe te voegen aan je interieur. Zo'n driepoot hoeft niet veel aan ruimte in beslag te nemen. Maak een hoek vrij in de woonkamer of schuif een bijzettafel een klein beetje opzij en dan er ruimte genoeg om de drievoeter hier te plaatsen. Wanneer je meer ruimte hebt, kun je een grotere tripod plaatsen die dan zeker een blikvanger en uniek object in je woonkamer zal vormen. Ook in de tafels zien we meer driepoten. Veelal wordt gewerkt met een combinatie met hout, strak gelakt in wit, en grijs, aarde- en wittinten. Ook zo’n set driepoot bijzettafels kan natuurlijk een prachtig actueel accent toevoegen aan de woonkamer zodat deze weer helemaal 2016 is. Wil je nog meer weten over de trends voor 2016? Lees dan ook dit artikel.